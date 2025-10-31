Известный актер Артур Логай показал квартиру в Киеве и раскрыл сумму, которую тратит ежемесячно

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Украинский актер Артур Логай откровенно рассказал, во сколько его семье обходится жизнь в столице, и показал арендованную квартиру.

Вместе с женой, блогером Евгенией Логай, артист живет в квартире площадью около 70 квадратных метров. В видео Ангелины Пичик пара призналась, что аренда квартиры обходится им в 34 тысячи гривен ежемесячно, а общие расходы семьи составляют около 100-110 тысяч гривен. В эту сумму входят не только бытовые нужды, но и расходы на детей, продукты и хобби.

"Если бы я жил сам, мне хватало бы до пятидесяти тысяч. Но с семьей — это совсем другая история", — поделился Логай.

Евгения добавила, что значительная часть расходов направлена именно на продукты: "На продукты сейчас много получается. Один раз пошла в магазин и уже семь тысяч".

Квартира Артура Логая / © скриншот с видео

Пара пригласила блогера в свою съемную квартиру. Семья живет там уже около полутора лет. Супруги показали свое жилье во время рум-тура, угостили завтраком, а затем Евгения вместе с блогером отвезли маленького сына Льва в школу и посетили шоурум звезды. День завершился на репетиции Логая в театре.

Напомним, недавно Артур Логай, который недавно пережил серьезную травму и случайно оторвал палец, показал, как проходит примерка протеза. Несмотря на сложный период, звезда сохраняет чувство юмора и делится позитивом с поклонниками.