Известный актер Бенюк ответил, где сейчас его 27-летний сын и чем он занимается

Украинский актер Богдан Бенюк впервые за длительное время признался, где находится его семья.

Как рассказал артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", его 27-летний сын Богдан-Гордей сейчас находится в Киеве, как и остальная часть семьи актера во время войны. По словам знаменитости, его сын тоже связал свою карьеру с творчеством. В частности, он является актером дубляжа и сейчас благодаря учебе улучшает свои навыки менеджмента в театральном деле. Звезда признался, что беспокоится за детей и внуков из-за мобилизации, но, несмотря ни на что, они не выезжают за границу.

"Сейчас он (сын Богдан-Гордей – прим. ред.) заканчивает аспирантуру в мае следующего года. Специальность – организация театрального дела. Он актерством занимается, озвучкой. К тому же у него математический склад ума и он будет продюсером. Я волнуюсь не только за него, но и за 19-летнего внука. Но выбор нужно во имя семьи, а семья живет во имя государства. Все в Украине", — рассказал Бенюк.

Богдан Бенюк / Фото: instagram.com/beniukofficial

Тем не менее, Богдан Бенюк отмечает, что заботится о будущем поколении уже сегодня. И прилагает максимум усилий, чтобы дети и внуки в дальнейшем имели лучшие условия жизни и с гордостью продолжали их род.

"В силу вступает чувство седьмого колена и кто меня будет представлять в этом мире. И что я сделал в этом мире такого, чтобы они не разгребали за меня. Это очень важно", — подчеркнул актер.

Напомним, недавно Богдан Бенюк заявил, что может пополнить ряды ВСУ и предположил, чем мог заниматься на фронте в 67-летнем возрасте.

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