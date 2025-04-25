Известный актер Богдан Бенюк рассекретил процент надбавки к своей зарплате за почетное звание

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

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Украинский актер Богдан Бенюк откровенно рассказал о размере своей зарплаты.

По мнению Народного артиста Украины, почетные звания не следует забирать у тех, кто их получил. Ведь таким образом отмечены их подлинные заслуги и взносы. А вот тех, кто наживается на этом, актер подверг критике. В то же время, звезда объяснил, что сейчас за Заслуженного артиста Украины до зарплаты доплачивают 20%, а за Народного – 40%. Однако Богдан добавил, что такое увеличение зарплаты возможно при двух условиях: если звезда работает в госучреждении и у этого учреждения такая возможность.

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

"Как можно забрать у балерины, которая 20 лет возле станка, заслуженную артистку Украины. Другое дело, когда есть звания, которые получали тремя песнями или предатели, которые поехали в Россию. А у нас звание - это доплата процентов к зарплате. Если ты Заслуженный артист Украины и есть возможность у коллектива, тогда доплачивают 20% от зарплаты артиста. Если народный – 40%. Это при условии, если ты работаешь в государственном учреждении и оно имеет финансы для поднятия, то это правительством разрешается. Но не обязательно. Ну, а как же (получаю надбавку – прим. ред.)", - рассказал Бенюк в интервью Алине Доротюк.

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Напомним, недавно певец Павел Зибров рассекретил свою пенсию после ее увеличения.