Известный актер Джуд Лоу сыграет роль Путина в новом фильме

Британский актер Джуд Лоу согласился сыграть диктатора Владимира Путина.

Знаменитость примеряет роль президента РФ в политическом триллере "Волшебник Кремля" режиссера Оливье Ассайаса. Об этом пишет Deadline. Сюжет картины взят из одноименной книги Джулиано да Эмполи 2022 года, где рассказывается о вымышленном мужчине Вадиме Баранове, который становится советником Путина незадолго до его прихода к власти. В общем, художественный фильм покажет, как в 1990-е годы политтехнологи работали в России. Сам Джуд Лоу говорит, что пока не начинал подготовку к съемкам.

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

"Я говорю о роли неуверенно, потому что еще не начал работать над ней. Словом, это сравнимо с восхождением на Эверест, когда стоишь у подножия и, глядя вверх, думаешь: "О Господи, что я сказал?" Часто я чувствую это, когда говорю "да". Я думал: "О Боже, как я собираюсь это сделать?" Но в любом случае должен разобраться", - сказал актер.

В актерский состав также вошли звезда "Бэтмена" Пол Дано, Алисия Викандер, актер "Похмелье в Вегасе" Зак Галифианакис и Том Старридж из фильма "Песочный мужчина".

Напомним, недавно группа 5'Nizza попала в скандал. Музыканты Бабкин и Запорожец разозлили украинских фанов приглашением на концерты на русском языке.

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