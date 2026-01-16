Известный актер показал действенный самодельный прибор, который без электричества и отопления обогревает дом

Андрей Исаенко с дочерью

Звезда сериала "Женский доктор" Андрей Исаенко показал действенный самодельный прибор, который помогает без электричества и отопления обогреть дом.

Вместе с дочкой актер сконструировал импровизированный обогреватель. В частности, такой лайфхак ему рассекретила педиатр, муж которой таким методом обогревал дом в 2022 году. Для этого Андрею Исаенко понадобился глиняный горшок, болт, шайбы и гайка. Артист взял металлические конструкции. К ним он прикрепил перевернутый горшок. Под конструкцию на специальной подставке Андрей Исаенко поставил свечи-таблетки. Они нагревали горшок, который и отдавал тепло. Актер делится, что благодаря этому температура в комнате на четыре градуса стала выше.

"Первое впечатление от этого - очень приятно сидеть возле него. Комнату он действительно обогревает, четыре градуса температуры добавляет. Мы вам очень советуем такое делать, если хотите сделать у себя дома более теплую и уютную атмосферу", - делится актер на проекте "ЖВЛ представляет".

Хотя прибор выглядит вполне безопасно, однако Андрей Исаенко отметил, что с огнем все же стоит обращаться осторожно.

