Известный актер после громких обвинений в насилии и развращении сделал неожиданное заявление с фронта

Константин Темляк

Украинский актер Константин Темляк, который в прошлом году оказался в центре резонансного скандала, неожиданно вернулся в публичное пространство.

Так, еще в прошлом году в Сети на артиста посыпалась волна обвинений в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних. После многих месяцев молчания Темляк восстановил свою страницу в Instagram. Правда, теперь она имеет другое название и закрытый доступ для большинства пользователей. В новых сообщениях актер показал кадры со службы и дал понять, что продолжает находиться в рядах ВСУ.

Вместе с фотографией в военной форме актер оставил и неоднозначное ироничное послание, которое многие восприняли как реакцию на события последнего года. Он подчеркнул, что продолжает стоять на защите Украины.

«Я понимаю, что для многих это не является удобным развитием событий, однако я живу дальше. Участвую в масштабном кинопроекте с лучшим кастом и талантливыми режиссерами. Всем война», — написал Темляк.

Пост Константина Темляка

Отметим, что летом 2025 года вокруг актера вспыхнул громкий скандал. Тогда бывшая девушка Константина, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила о физическом и психологическом насилии с его стороны во время их отношений и обнародовала доказательства. По ее словам, она долгое время жила в атмосфере страха, унижений и манипуляций.

Впоследствии в публичном пространстве появились и другие обвинения. В частности, речь шла об интимной переписке актера с несовершеннолетней девушкой. Сам Темляк тогда выступил с публичными извинениями, однако его заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На фоне скандала актер также отказался от награды кинопремии «Золота Дзиґа» в номинации «Лучшая актерская работа».

После таких разоблачений личная жизнь артиста претерпела кардинальные изменения. Жена Темляка, актриса Анастасия Нестеренко, сначала воздерживалась от комментариев, но впоследствии призналась, что обнародованная информация стала для нее шоком. А уже весной 2026 года стало известно, что супруги развелись менее чем через два года после свадьбы.

