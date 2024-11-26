Известный актер признался, что у него есть бронь от мобилизации и пойдет ли он служить в случае получения повестки

Известный украинский актер Роман Ясиновский, который ранее рассказывал об отношениях с бывшей женой после развода, признался, что у него есть бронь от мобилизации и пойдет ли он служить в случае получения повестки.

Артист признался, что в случае необходимости готов к службе в армии. Однако пока что у Ясиновского благодаря театральной работе есть бронь от мобилизации, которая действует до начала февраля следующего года. Если же артист получит повестку, то от службы не будет избегать.

"Если нужно будет пойти в армию – пойду, я готов. К началу февраля у меня есть бронь от театра. Как будет дальше – время покажет. В любом случае убегать никуда не собираюсь", — признался артист в интервью Oboz.ua .

Роман Ясиновский / Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Сейчас же Роман Ясиновский в тылу помогает военным. Также артист ездит за границу с благотворительными спектаклями. По словам актера, основная их цель – это говорить о войне в Украине и о том, что происходит в стране. Что касается заработка за границей, то Ясиновский говорит, что они там на самом деле незначительные. Впрочем, привезти благотворительную помощь военным все же удается.

"Немного обижаюсь, когда должен собирать кучу документов для разрешения выехать за границу со спектаклями. Я же не просто еду зарабатывать, там на самом деле платят небольшие средства. Основная цель поездок – получаем площадки, на которых можем говорить о том, что происходит в Украине. А возвращаясь домой, у меня есть возможность привезти какую-нибудь машину или что-нибудь другое на помощь фронту. И постоянно это делаю", – делится артист.

Напомним, недавно актер Артур Логай признался, что у него есть бронь от мобилизации. Артист рассказал, как его получил.

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