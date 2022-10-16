Известный актер рассказал, как Билл Мюррей его 9-летнего швырнул в мусорный бак

Все больше неприятных подробностей появляется в Сети о голливудском актере Билле Мюррее, который оказался еще тем скандалистом.

Так, американский актер Сет Грин, известный многим по роли Оза в сериале "Баффи – истребительница вампиров" вспомнил, как когда ему было 9 лет, Мюррей выбросил его в мусорный бак.

О неприятном инциденте Грин рассказал на YouTube-шоу Good Mythical Morning. Как вспомнил артист, когда ему было 9, он принимал участие в съемках эпизода Saturday Night Live, ведущим которого был Мюррей.

Сет Грин / Фото: Associated Press

Тогда еще юный Сет сидел за кулисами на подлокотнике дивана, когда звезда это увидел, он потребовал, чтобы парень "убрался с его места":

"Это такой абсурд. Я сижу на подлокотнике, там еще много свободного места. Я попросил его оставить меня в покое, а он говорит: "Это мое место", — рассказал Грин.

Впрочем, Сет решил проявить упрямство и остался сидеть на том месте, даже несмотря на просьбу пришедшей с ним мамы уступить звезде Голливуда. Тогда же Мюррей не придумал ничего лучше, чем бросить мальчика в мусорный бак:

"Тогда он схватил меня за лодыжки, поднял в воздух головой вниз и начал трясти над мусорным ведром со словами: "Мусору положено быть в мусорке". Я кричал, изворачивался, размахивал руками, задевая его гениталии. Он швырнул меня в ведро, оно перевернулось. Я был в ужасе. Я убежал, спрятался под столом в своей гримерной и разрыдался", — вспоминает неприятную историю Грин.

Билл Мюррей / Фото: Associated Press

Парень хотел уйти со съемок, однако старшие коллеги Эдди Мерфи и Тим Казуринский уговорили его остаться, добавив при этом: "Все знают, что Билл придурок, но ты должен быть профессионалом".

Напомним, что это уже не в первый раз, когда Билл Мюррей попадает в скандал. Неделю назад актера обвинили в сексуальных пдомогательствах на съемочной площадке. звезда "Дня сурка" пытался поцеловать молодую коллегу и повалил ее в постель. Кто именно стал возможной жертвой домогательств 72-летнего актера, неизвестно. В свое оправдание Мюррей отметил, что его действия носили лишь "игривый" характер, однако девушка восприняла это как действия сексуального характера.

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