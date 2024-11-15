Известный актер рассказал, как снимался с путинистами Машковым и Балуевым и какую позицию они имели

Украинский актер Богдан Бенюк рассказал о съемке фильма "Кандагар" с российскими актерами Владимиром Машковым, Александром Балуевым и Андреем Паниным еще до войны.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Бенюк признался, что коллеги всегда отличались своими шовинистическими настроениями. Так, они все никак не могли поверить, что Украина – отдельное независимое государство. И выражали свое удивление сквозь призму бытовых вещей.

"Мне говорили, что я снимался в фильмах с российскими актерами. Машков, Балуев, Андрей Панин… Мы общались достаточно близко. И их позиция была однозначна по поводу Украины. Великодержавный шовинизм присутствовал еще тогда. Машкова удивляло, что на клавиатуре в моем телефоне есть буква "і" с точечкой. Якобы с удивлением, что неужели Украина такая самостоятельная", — отметил актер.

Скриншоты из фильма "Кандагар"

Тем не менее, Балуев из актерского состава все же мог частично понять украинскую независимость. Россиянин имел жену с украинскими корнями, которая не понаслышке знала о выселении ее родителей с родной украинской земли.

"Балуев имел всю информацию об Украине только потому, что ему родная жена рассказала. Она сама полька, но ее родители из западных областей Украины. И она рассказывала негатив, который чувствовали ее родители, когда их выселяли оттуда. У него такая позиция и есть. А Панина интересовали тогда другие вещи", — добавил Богдан Бенюк.

Скриншоты из фильма "Кандагар"

Напомним, недавно Богдан Бенюк рассказал подробности своей семьи. В частности, признался, где сейчас его 27-летний сын и волнуется ли за его мобилизацию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: БЕНЮК: кто предатели во власти, чем стране поможет "мягкий стукизм", как сниматься с путинистами

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