Известный актер рассказал о брате, который в РФ занимает руководящий пост: "Должен танцевать под дудку власти"

Украинский актер Алексей Богданович, который ранее вспоминал ссору в Киеве с известным россиянином, рассказал о брате в России.

Родной человек артиста живет в РФ уже много лет. В Россию брат актера поехал работать по распределению после окончания учебы и там и остался. Богданович говорит, что его родственник в стране-агрессоре занимает руководящую должность и является "известным человеком в определенных кругах", поэтому "должен танцевать под дудку власти". Актер признается, что не осуждает родного брата, ведь ему есть что терять.

"У меня только один брат остался там. Мы прекратили с ним активно общаться еще задолго до 24 февраля, потому что отношения между нашими странами стали напряженными еще после аннексии Крыма. И буду откровенным, это опасно ему, не мне. Занимает руководящий пост в России, поэтому он должен танцевать под дудку власти. Я его не осуждаю, он там с 20 лет. Как только окончил институт, поехал за распределением. Начал строить карьеру, стал известным человеком в определенных кругах, имеет хороший материальный статус, недвижимость, в частности, в Крыму. То есть ему есть что терять", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Алексей Богданович / Фото: из соцсетей

Алексей Богданович перестал активно общаться с братом после аннексии Россией Крыма, а с началом полномасштабной войны вообще свел это к нулю. По словам актера, время от времени переписываются их жены, однако только на бытовые темы. Они избегают серьезных разговоров о войне в Украине и российском вторжении, ведь, как говорит артист, "ФСБ не дремлет и все мониторит"

"ФСБ не дремлет, все мониторит. Зная это, мы сначала стали меньше общаться. Говорили о погоде, о маме, которая еще тогда была жива. А уже когда началась великая война, разговоры прекратились совсем. Наши жены иногда списываются. Но никто ничего не расспрашивает. Я сказал жене, что не нужно рассказывать. Что захотят, сами узнают", – отметил актер.

Тем не менее Алексей Богданович отмечает, что знает позицию брата и "его голова не засорена пропагандой". Так что в памяти актера родной человек останется родственником, а не врагом.

Алексей Богданович

"Позицию брата я знаю. Он человек нормальный, адекватный. Его голова не засорена пропагандой. А большего мне не нужно. Пусть в моей памяти мы останемся родственниками, а не врагами", — заверил актер.

Напомним, а вот у скандальной певицы Таисии Повалий "голова засорена пропагандой". Недавно у исполнительницы за пророссийскую позицию и поддержку войны конфисковали имущество в Украине. Предательница это не комментировали, а вот ее сын Денис, который живет в Европе, резко отреагировал на новость.

У Повалий конфисковали люксовое авто и квартиру

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