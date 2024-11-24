Известный актер рассказал о пикантной постельной сцене с Ольгой Сумской в сериале "Скажені сусіди 3"

Уже 2 декабря телеканал ТЕТ представит новый сезон комедийного сериала "Скажені сусіди".

События третьей части обещают быть еще более насыщенными, неожиданными и полными юмора. Среди изюминок сезона – сцена, в которой Василий Середюк и Тарас Блащиковский оказываются вместе в постели. Их неожиданной спутницей становится новая героиня – влиятельная и харизматичная Лариса Бойко, роль которой исполняет народная артистка Украины Ольга Сумская. Виталий Иванченко, который играет Тараса Блащиковского, признался, что съемки этой сцены стали для него новым профессиональным вызовом.

"Мы с Ольгой уже работали вместе раньше, и я всегда увлекался ее мастерством. Она – настоящая легенда украинского театра и кино. Эта сцена требовала от нас абсолютного доверия и взаимопонимания, и я рад, что у нас все получилось", – рассказал актер.

Премьера сериала "Скажені сусіди 3"

Назар Заднепровский, который исполнил роль Василия Середюка, также поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Ольгой Сумской.

"Ольга – чрезвычайно талантливая актриса, и, несмотря на то, что она новая в нашей команде, она сразу стала ее неотъемлемой частью. Работа с ней – это всегда особый опыт", – отметил он.

Какими непредсказуемыми сюжетами и хитроумными аферами удивит третий сезон "Скажених сусідів" — смотрите с 2 декабря, в 22:00, на телеканале ТЕТ, а также на Киевстар ТВ.

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