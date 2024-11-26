Известный актер рассказал об отношениях с экс-женой Викторией Литвиненко, от которой у него есть дочь

Также артист поделился, как они воспитывают девочку.
Известный актер Роман Ясиновский рассказал, в каких отношениях остался с бывшей женой, актрисой Викторией Литвиненко, которая родила ему дочь.
Артист говорит, что с экс-избранницей после развода отлично общается. По словам артиста, иначе быть не могло, ведь у них есть совместная дочь – 12-летняя Варвара. Поэтому Ясиновский постоянно находится на связи с Викторией и охотно поддерживает диалог, ведь, как признается актер, хоть они и развелись, но уважение друг к другу осталось.
"У нас дочь, которую воспитываем вместе, поэтому отношения очень хорошие, мы друзья. Я вообще считаю, что между родными людьми самое важное – диалог. И любовь – это тоже очень важно. С Викторией мы постоянно на связи, в диалоге – не через силу, а благодаря уважению и любви друг к другу. Любовь – это услышать, понять", — заверил артист в интервью Oboz.ua.
Также Роман Ясиновский рассказал, как они с бывшей супругой вместе воспитывают общую дочь. Актер говорит, что Варвара живет и с ним, и с матерью. Нет такого, что дочь с кем-то больше проводит время, а с кем-то меньше. Впрочем, сейчас в будние дни девочка живет в Ясиновском, ведь его дом ближе к школе, а вот в выходные и на каникулах Варвара находится с мамой.
"Варвара живет и со мной, и с мамой. Так сложилось, что моя квартира сейчас расположена ближе к школе, где учится дочь, чем жилье Виктории. Поэтому в будни дочь со мной, а на выходные каникулы — с семьей мамы. Когда я снимаюсь, Виктория забирает ее к себе. И у нас нет такого, что кто-то больше с дочерью, кто-то меньше. Мы оба ответственные родители", — поделился артист.
Напомним, актриса Виктория Литвиненко после развода во второй раз вышла замуж. Избранником артистки стал актер Сергей Стрельников. Недавно пара впервые рассказала, какой была их свадьба.
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