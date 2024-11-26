Известный актер рассказал об отношениях с экс-женой Викторией Литвиненко, от которой у него есть дочь

Известный актер Роман Ясиновский рассказал, в каких отношениях остался с бывшей женой, актрисой Викторией Литвиненко, которая родила ему дочь.

Артист говорит, что с экс-избранницей после развода отлично общается. По словам артиста, иначе быть не могло, ведь у них есть совместная дочь – 12-летняя Варвара. Поэтому Ясиновский постоянно находится на связи с Викторией и охотно поддерживает диалог, ведь, как признается актер, хоть они и развелись, но уважение друг к другу осталось.

"У нас дочь, которую воспитываем вместе, поэтому отношения очень хорошие, мы друзья. Я вообще считаю, что между родными людьми самое важное – диалог. И любовь – это тоже очень важно. С Викторией мы постоянно на связи, в диалоге – не через силу, а благодаря уважению и любви друг к другу. Любовь – это услышать, понять", — заверил артист в интервью Oboz.ua.

Виктория Литвиненко / Фото: instagram.com/viktoshaia

Также Роман Ясиновский рассказал, как они с бывшей супругой вместе воспитывают общую дочь. Актер говорит, что Варвара живет и с ним, и с матерью. Нет такого, что дочь с кем-то больше проводит время, а с кем-то меньше. Впрочем, сейчас в будние дни девочка живет в Ясиновском, ведь его дом ближе к школе, а вот в выходные и на каникулах Варвара находится с мамой.

"Варвара живет и со мной, и с мамой. Так сложилось, что моя квартира сейчас расположена ближе к школе, где учится дочь, чем жилье Виктории. Поэтому в будни дочь со мной, а на выходные каникулы — с семьей мамы. Когда я снимаюсь, Виктория забирает ее к себе. И у нас нет такого, что кто-то больше с дочерью, кто-то меньше. Мы оба ответственные родители", — поделился артист.

Роман Ясиновский с дочерью от Виктории Литвиненко

Напомним, актриса Виктория Литвиненко после развода во второй раз вышла замуж. Избранником артистки стал актер Сергей Стрельников. Недавно пара впервые рассказала, какой была их свадьба.

Читайте также: