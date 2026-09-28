Известный актер родом из Одессы стал предателем: его сестра Клавдия Дрозд рассказала, общается ли с ним

Клавдия Дрозд и ее брат Максим

Реклама

Украинская актриса Клавдия Дрозд рассказала о своем старшем брате Максиме Дрозде, который много лет живет и работает в России.

Так, Максим Дрозд — ее кровный брат по отцовской линии. Он родился в Одессе, однако со временем переехал в Москву, где построил актерскую карьеру. Клавдия же выросла в Киеве, поэтому они виделись преимущественно во время приездов Максима в Украину примерно раз в полгода. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

Реклама

По словам актрисы, еще до полномасштабной войны они не были особенно близки. Однако окончательно дистанция между родственниками возникла после 24 февраля 2022 года. Клавдия вспомнила, что брат позвонил ей в начале полномасштабного вторжения, однако после этого разговора она поняла, что продолжать общение не хочет.

Реклама

Максим Дрозд

«Просто после всего, что произошло, все было понятно. После разговора, который, очевидно, произошел в тот день, когда началось полномасштабное вторжение, я даже не знаю, что он там выкладывал, что говорил (о войне — прим. ред.)», — отметила актриса.

Клавдия добавила, что не помнит подробности этого разговора. Сейчас она даже не знает, где находится брат и над какими проектами работает.

«Я не знаю, где он. Ну, наверное, да, он в России. Я не знаю, есть ли у него съемки или нет, потому что в Instagram он ко мне не попадает, мы не общаемся. Я не знаю, чем он сейчас живет», — подытожила Дрозд.

Максим Дрозд и компания

Что актер Максим Дрозд говорил о войне в Украине

Еще после начала российско-украинской войны в 2014 году Максим Дрозд делал заявления, в которых связывал события в Украине с Соединенными Штатами и говорил о якобы американском сценарии. В то же время, после начала полномасштабного вторжения публичной четкой позиции относительно войны он не высказывал.

Реклама

Несмотря на это, актер после 24 февраля 2022 года не вернулся в Украину и продолжил жить и работать в России. Для Клавдии это явилось окончательной причиной дистанцироваться от брата. Сейчас она продолжает работать в Украине и развивать актерскую карьеру, в то время как о жизни Максима в России практически ничего не знает.

Новости партнеров