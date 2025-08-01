Известный актер родом из Украины стал предателем и цинично снялся в фильме оккупантов

Даня Вегас

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Украинский актер Даниил Черкас, более известный как Даня Вегас, цинично стал на сторону государства-террориста России.

Так, артист неожиданно появился в главной роли в новом российском фильме о любви, выход которого запланирован на 2026 год. К слову, создавать ленту собираются за счет Фонда кино РФ. И это все после того, как Вегас в начале полномасштабного вторжения публично осуждал вторжение России. В итоге он удалил подобные публикации и "переобулся", став на сторону кровавых преступников.

На странице в Instagram российского кино Даниил предстает рядом с российской актрисой Вероникой Журавлевой и корчит "самого опасного парня школы" без всяких угрызений совести, когда в его стране россияне ежедневно жестоко убивают украинцев.

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Даниил Черкас с российской актрисой

К слову, Даниил Черкас и сам не понаслышке знает о преступлениях России. Так, артист родом из Северскодонецка в 2016 году переехал в Киев. В столице он не только снимался в сериалах, но и развивал TikTok-проект в доме в Гостомеле, который армия РФ уничтожила в начале полномасштабного вторжения. В 2023 году после длительного молчания актер раскаялся в соцсетях перед соотечественниками и признался, что сожалеет о бывшем русскоязычном контенте и с большой болью рассказывал о потере дома.

Во время войны Вегас жил в Великобритании, но в контактах для сотрудничества все равно вместе с английским указывал и российского менеджера. И, похоже, постепенно упоминания об Украине для него потеряли важность в пользу кровавых заработков в государстве-террористе.