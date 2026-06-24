Известный актер сделал неожиданное признание о том, как безумно влюбился в Лесю Никитюк: «Всё замирало»

Иван Билаш

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Актёр сериала «Тихая нава» Иван Билаш признался, что в своё время был влюблён в ведущую Лесю Никитюк и восхищался её харизмой и профессионализмом.

Сегодня звезда уверенно строит карьеру в кино, но его первые шаги в медиасфере начались ещё в 17 лет. Тогда будущий актёр решил не тратить лето зря и начал искать работу. Говорит, что деньги были приятным бонусом, но больше всего его интересовал новый опыт. Вместо традиционных студенческих подработок он выбрал телевидение. Именно так оказался за кулисами популярных проектов. Там он работал помощником сценариста и впервые увидел, как создаются крупные телевизионные шоу.

«Было лето, все искали подработку, и я тоже пошел. Это была не столько необходимость, сколько желание почувствовать некоторую независимость. На эти деньги я мог поехать с друзьями в Одессу, оплатить свой день рождения, купить себе одежду или что-нибудь для себя. Хотелось, чтобы работа давала опыт, интересные знакомства, новые знания», — поделился актер Oboz.ua.

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Иван Билаш

Оказавшись в телевизионной среде, Билаш был поражён атмосферой съёмочного процесса. Он с восторгом наблюдал за работой ведущих и команды за кадром. Особенно ему запомнились моменты, когда он мог видеть, как рождаются шутки, сценарные ходы и импровизации. Впрочем, больше всего внимания юного Ивана тогда привлекала одна из самых ярких звезд канала.

«Леся Никитюк тогда казалась мне просто потрясающей. Если говорить совершенно честно, то я был в неё влюблён. Мне казалось, что в ней невероятным образом сочетались качества, которые редко встречаются вместе: профессионализм, легкость, чувство юмора, харизма. Когда она проходила мимо, у меня всё замирало. Я был безумно влюблен в неё», — откровенно признался Билаш.

Иван Билаш

В тот момент, вспоминает актер, Никитюк поражала его не только внешностью, но и отношением к работе. Она могла быть требовательной во время съемок, но при этом оставалась открытой, искренней и легкой в общении. Именно это сочетание качеств и покорило сердце юноши.

Напомним, недавно Леся Никитюк нежно поздравила сына с первым днём рождения и показала ранее не публиковавшиеся фото с ним.

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