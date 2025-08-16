Известный актер шокировал, как его коллега после выезда в РФ цинично использует украинских артистов

Сергей Кисель и Роман Якимчук

Актер Сергей Кисель, который ранее признался в романе с известной певицей, шокировал, как его экс-коллега Роман Якимчук после выезда в Россию цинично использует украинских артистов.

Якимчук, несмотря на полномасштабную войну в Украине, проживает в РФ и не собирается оттуда выезжать. Конечно, за такую позицию ему немало прилетало. Сам же Якимчук поступил в один из университетов страны-агрессора и оправдывается тем, что не может это бросить.

Но это не все, чем шокирует актер. Сергей Кисель в комментарии Oboz.ua говорит, что Роман Якимчук использует украинских артистов. Дело в том, что он снимает визитки для российских актеров. Именно это он в свое время делал и в Украине. Поэтому, как примеры своих работ, Якимчук показывает видео с украинцами.

"После начала полномасштабной войны он поступил там в университет. Когда ему начали писать: "Что ты себе думаешь?" - отвечал: "А что, я должен бросить здесь учебу?". Но дальше - больше: начал зарабатывать в Москве тем же, чем занимался в Украине, - снимать актерские визитки. И на своей странице в качестве примеров выкладывал видео с украинскими актерами", - говорит Кисель.

Конечно, украинских артистов возмутил такой поступок Романа Якимчука. Сергей Кисель считает, что это не является правильным. Поэтому, актер заблокировал бывшего коллегу в Сети.

"Это вызвало волну возмущения в его адрес, ведь то, что он делал, - абсолютно неправильно. После этого я его просто заблокировал", - добавил Кисель.

Отметим, Роман Якимчук - актер театра и кино, который проживает в России, несмотря на войну в Украине, которую развязала РФ. Там он сотрудничает с россиянами-путинистами и зарабатывает кровавые рубли. Конечно, о преступлениях оккупантов Якимчук молчит.

