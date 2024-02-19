Известный актер шокировал, как его унижали в московском театре из-за украинского происхождения

Александр Третьяченко также рассказал о возвращении в актерскую карьеру после начала полномасштабного вторжения.

Уже сегодня, 19 февраля, в 20:30 на "1+1 Украина" состоится премьера сериала "Ціна втечі", где сыграло немало молодых и опытных актеров.

В частности, роль дедушки главной героини Марты доверили Александру Третьяченко, который после начала полномасштабной войны даже не думал, что уже вернется в актерскую карьеру. Сейчас он хочет быть частью развития нового этапа украинского кино и сериального производства, ведь много лет назад отказался строить карьеру в России. Эта история случилась в 80-х годах. Третьяченко пригласили на прослушивание в один из московских театров, однако там актер столкнулся с унижениями.

"Мой одноклассник подрабатывал в московском театре и дружил с Табаковым, которому тогда нужен был актер на роль. Друг меня ему и порекомендовал. На моем прослушивании был не сам Табаков, а другой преподаватель. Он сказал: "Сразу чувствуется этот хохляцкий акцент", — вспомнил актер в интервью 1+1.

Александр Третьяченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тогда же Третьяченко встретил киевского режиссера Виталия Семенцова, который предложил главную роль в одном из своих спектаклей. Предложение Виталия заинтересовало Александра больше, чем возможность играть в театре Табакова.

"Решил, что лучше останусь здесь, где не буду чувствовать этого пренебрежительного отношения. Мы через две недели поставили спектакль, который показывали в "Жовтневому палаці" в голубом зале — это был триумф", — вспомнил актер.

Также своей историей поделилась молодая актриса Анна Иванова, которая воплотила на экране роль главной героини Марты. Артистка говорит, что с 2014 года отказывалась от предложений работать в России, вместо этого она выбрала украинский кинематограф и мечтает его развивать.

Постер сериала "Ціна втечі" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я выбрала путь не просто критиковать, а пытаться что-то изменить. Вижу стремление к этому и среди знакомых, которые также работают с кино. Мы хотим приносить что-то новое в эту сферу. Кино напрямую влияет на наше общество. Это огромный инструмент, чтобы менять мысли. Если наш продукт будет качественным, направленным на правильные месседжи и суждения, то мы сможем улучшать общество в целом. Это основная функция кино, которую хочу применить в своих будущих фильмах", — поделилась Анна Иванова.

Актеры из сериала "Ціна втечі" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не пропустите премьеру сериала "Ціна втечі" 19 февраля в 20:30 на "1+1 Украина".

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