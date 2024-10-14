Известный актер шокировал, как оккупанты полностью уничтожили его квартиру: "Даже звонили мне"

Известный украинский актер Алексей Череватенко рассказал, как оккупанты поселились в его квартире, а затем ее уничтожили.

Дом артиста расположен в Бородянке, которая в начале полномасштабной войны была оккупирована. Артист рассказал, что они с семьей, к счастью, не оказались в оккупации, ведь находились на даче в селе Процев. Тем временем в квартире Череватенко поселились захватчики. Более того, они нашли номер мобильного артиста и звонили ему. Захватчики представились его поклонниками, но актер понял, что это не так. Более того, они еще и звонили ему прямо из его квартиры.

Алексей Череватенко / Фото: instagram.com/cherevatenko_ak

"В моей квартире поселились российские солдаты. Даже звонили мне. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели, вероятно, на моем сайте. "Здравствуйте, – говорят, – мы ваши поклонники, смотрели фильмы и сериалы. Как вы там?". А я слышу, что акцент очень подозрительный. А потом начали рассказывать подробности, о которых никто не знает, и по которым понял: они у меня дома... Спросил: "Вы у меня в квартире?" А там - положили трубку", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Наконец квартиру артиста разбомбили. К счастью, соседи успели оттуда забрать документы Алексея Череватенко и его семьи. Квартира, которая расположена в восьмиэтажном доме, до сих пор не восстановлена, поэтому артист проживает на даче. Впрочем, актер убежден, что отстроит уничтоженный дом и снова вернется туда жить.

Алексей Череватенко / Фото: instagram.com/cherevatenko_ak

"Через несколько дней наш дом полностью разбомбили. Соседи в первый день вторжения забрали из жилья наши документы и бегали с ними потом по подвалам, прячась от обстрелов. Жилье до сих пор не восстановили. Живем с семьей на даче", — признался артист.

Напомним, Алексей Череватенко поделился личным на допремьерном показе фильма "Хозяин 2. На своей земле". Мероприятие посетил третий президент Украины Виктор Ющенко. На событие политик впервые за длительное время пришел со своей женой.

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