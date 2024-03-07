Известный актер шокировал, как в России украинских артистов кидали на деньги

Актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко шокировал, как в России украинских артистов кидали деньги.

Знаменитость ездил работать в РФ еще до начала российского вторжения в Украину. Как рассказал Андриенко в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", условия работы там были далеко не самые лучшие. Более того, украинцев в РФ кидали на деньги.

Виктор Андриенко рассказал, что от артистов скрывали реальные суммы, которые были выделены на производство и не доплачивали средства.

Виктор Андриенко / Фото: скриншот с видео

"Меня зовут: "Виктор, мы хотим пригласить вас в сериал". Это были 2012-2013 года. Я прихожу, мне говорят: "Значит, смотри, у нас для вас такая сумма на день, мы можем это дать, у нас больше нет". А где же вы их дели? Говорят, что всего 80 тысяч на серию. А я знаю, сколько стоит сериал. Москва выдавала 200 тысяч долларов. 20 тысяч долларов нужно было подать в гильдию продюсеров, остается 180 тысяч долларов? А я знаю, где еще 100…В кармане продюсеров", — вспомнил артист.

Более того, потом заработанные средства россияне не торопились выплачивать. По словам Андриенко, приходилось и год ждать, чтобы получить зарплату. Артист также добавил, что по такой схеме обменивали не только актеров, но и других украинских деятелей.

Виктор Андриенко / Фото: скриншот с видео

"Вот так они наших актеров всех обманывали, кто снимался в этих сериалах. Более того, эти деньги они еще год не выдавали. Вот так относились не только к актерам. Не давали деньги...", — добавил Андриенко.

Читайте также: