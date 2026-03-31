Известный актер шокировал мистицизмом после смерти Владимира Комарова: "Как будто сам срежиссировал похороны"

Звезда легендарного юмористического проекта «Шоу долгоносиков» Виктор Андриенко рассказал о потере коллеги из «Маски-шоу» Владимира Комарова.

Актер вспомнил их последние разговоры. По словам Андриенко, тогда диалог выдался довольно комичным с шутками о рождении в «високосный год» и возрасте. В то же время звезды часто переписывались об обстрелах Одессы и интересовались делами друг друга. Однако, к сожалению, 29 марта Владимира Комарова не стало. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Легендарный артист отошел в мир иной в собственной квартире. Виктор Андриенко поделился, что в момент констатирования смерти соответствующими органами, у одного из присутствующих раздался звонок и телефонным рингтоном по странному стечению обстоятельств была та самая узнаваемая мелодия из «Маски-шоу». Также Андриенко видит определенный мистицизм в дате похорон коллеги, которые состоятся 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре в Одессе.

«Только что говорил с друзьями — рассказали историю, от которой мороз по коже. Когда в квартиру Володи после вызова скорой приехали полицейские зафиксировать смерть, у кого-то из них вдруг зазвонил телефон. И рингтоном была музыка из "Маски-шоу" — тот самый узнаваемый мотив: "тумба, па-па-па…". Совпадение, в которое сложно поверить. А похороны — первого апреля, в День юмора? И невольно думаешь: "Вова, ты будто сам написал сценарий своего прощания. Как будто сам срежиссировал похороны"», — рассказал Андриенко в интервью oboz.ua.

