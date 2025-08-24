Известный актер шокировал подробностями, как ему оторвало палец в развлекательном центре Киева (фото)

Артур Логой / © instagram.com/logai.arthur

Реклама

Звезда фильма "Песики" и победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай поделился деталями инцидента, произошедшего с ним во время отдыха с семьей.

В своем Instagram 31-летний артист сообщил шокирующую новость. Еще три недели назад он получил серьезную травму в одном из развлекательных центров столицы. Звезде театра и кино оторвало палец на правой руке на скалодроме. Но об этом он решил рассказать своим поклонникам только сейчас.

"Мне оторвало палец. Это не шутка. Это произошло три недели назад. Вечер, я приехал за пол часа до закрытия на скалодром к жене и к малышу, чтобы провести время вместе. Мы начали лазить. Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь, когда стартуешь, и идет время, и в конце нажимаешь на стоп. Вот я нажал стоп, и в этот момент обручальное кольцо на правой руке зацепилось за эту кнопку, и в этот момент трос был не в сильном натяжении, потому что я уже отпустил руку, и должен был спускаться, но произошел рывок и палец зацепился. Я увидел, как мой палец буквально мгновенно отрывается и летит вниз", - признался Артур Логай в видео.

Реклама

Скриншот из видео, которое Артур Логай опубликовал в своем Instagram / © instagram.com/logai.arthur

По словам актера, несмотря на то, что он сразу вызвал "скорую" и забрал палец, к сожалению, его не удалось пришить. Травму также увидел сын артиста, 6-летний Лев. По словам Логая, мальчик очень испугался, но родители быстро его успокоили. Сам актер пытался сохранять спокойствие, хотя сам пребывал в шоковом состоянии.

"Когда я был в больнице, то говорил: "Боже, пожалуйста, пришейте палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматичного характера этого отрыва пришить палец не смогли. Я всегда снимал обручальное кольцо повсюду, а на этот раз забыл, что оно на пальце, и не снял. Поэтому всегда, во время любых физических активностей снимайте все украшения. Даже если вам об этом не говорят", - признался актер в своей соцсети.

Артур Логай со своей семьей / © instagram.com/logai.arthur

Напомним, почти год назад актер уже попадал в больницу, но с сотрясением мозга.