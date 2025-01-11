Известный актер со слезами высказался о 10-летнем сыне и его диагнозе: "Особый ребенок"

Украинский актер, звезда сериала "Встигнути до 30" Дмитрий Вивчарюк назвал диагноз старшего сына Захара.

10-летний мальчик имеет расстройство аутистического спектра. Впрочем, Вивчарюк говорит, что не считает это болезнью как большинство. Наоборот звездный отец убежден, что такие дети шире чувствуют мир и живут без ограничений. Более того, актер говорит, что вместе с женой учится у Захара многим вещам. К слову, описывая светлые качества сына, Дмитрий не смог сдержать слез.

"Кто-то говорит, что у нас больной ребенок. Он не больной, а особенный. Для меня статус "не такой, как все" – не значит, что он болен. Больной человек – это когда цирроз печени, например. А это считаю наше будущее. Захар – офигезный. Мы очень многому учимся. Он космос! Я такой сентиментальный… И Захарчик ощущает несколько другие вибрации. Мы живем в рамках, он – вне них. Он свободен, у него свой мир. Я учусь многому у него", - поделился знаменитость в интервью Алине Доротюк.

Дмитрий Вивчарюк с семьей

Также у Вивчарюка есть еще один сын, младший Любомир. 6-летний мальчик живет в Германии вместе с матерью и братом. Как говорит звезда, сын довольно быстро овладел там немецким языком и каждый раз удивляет его.

"А меньший Любомир записался на кикбокс, сам подтягивается. И они такие разные! Хотя от одного отца и матери. Так радуюсь, что мои дети говорят по-украински! Но Любчик уже свободно говорит на немецком и даже на диалекте", — отметил Дмитрий.

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал своего младшего сына, которого месяц назад ему родила 23-летняя блогерша Екатерина Полтавская.

Читайте также: