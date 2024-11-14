Известный актер удивил подробностями личной жизни и почему живет с классной руководительницей

Украинский актер Богдан Бенюк поделился подробностями личной жизни.

Так, актер довольно редко рассказывает о своей жене Ульяне. Однако в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" сделал исключение. И поделился историей их знакомства. Интересно, что пара встретилась еще в детском саду, а искра между ними промелькнула уже во время школы. И уже через несколько лет супруги будут праздновать "золотую" свадьбу. Несмотря на это, Бенюк признается, что их отношения не всегда были идеальными и иногда все же ревность делала свое.

"Мы ходили в детский сад вместе. И мы на каникулах в деревне на танцах встретились. Через три года будет "золотая" свадьба. За 47 лет супружеской жизни мы прожили много этапов, потому что мы не ангелы, которые встретились. Но Бог держал руку над нашей семьей", — признался актер.

Богдан Бенюк

Знаменитость также рассказал, что его жена Ульяна работает в медицинской отрасли. Вместе они живут с ее 89-летней мамой, которая в свое время была классной руководительницей актера. Тем временем дети с внуками переехали в отдельные дома и встречаются с родителями на праздники.

"Она по образованию провизор. И это помогло нашей семье. Она хорошо разбирается в медицине. И на первом этапе, где нужны советы или лекарства, то она для многих друзей незаменный человек. С нами живет ее мама. Маме 89-й год идет, моя классная руководительница. Внуки живут отдельно в Киеве. И когда-то мы строили общий дом, но дети вылетают из семейного гнезда и создают свое", — поделился Бенюк.

Напомним, ранее ведущая Леся Никитюк заинтриговала подробностями личной жизни. Знаменитость ответила, когда выйдет замуж.

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