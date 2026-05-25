Известный актер-военный перевелся из пехоты в штаб и раскрыл, как ему это удалось

Владимир Ращук

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук, который ранее раскрыл правду об отсутствии на крестинах сына, рассказал, как перевелся из пехоты в штаб.

Артист с начала полномасштабной войны служит в армии. Первые три года Владимир Ращук воевал в пехоте. А это же актера перевели, и сейчас он занимается штабной работой. На проекте "Ранок у великому місті" артист признается, что теперь у него есть больше времени, которое он уделяет актерской профессии. Время от времени Владимир Ращук появляется на публичных мероприятиях. Это происходит тогда, когда актер в Киеве, или же когда во время продакшна необходимо его присутствие.

«Когда я бываю в Киеве или когда у меня есть задачи по службе на ППД (Пункт постоянной дислокации — прим. ред.), то совмещаю. Иногда, когда продакшну очень надо, пишут высшему руководству для того, чтобы освободили, дали такую возможность. Первые три года я отвоевал в пехоте, сейчас это штабная работа. Иногда даже есть возможность больше делать творчества», — делится актер.

Ведущая проекта поинтересовалась у Владимира Ращука, как ему удалось перевестись из пехоты в штаб. На что артист коротко ответил: «Заслужил». К слову, актер служил во многих горячих точках на фронте.

«Заслужил, я был почти во всех горячих точках — Рубежное, Северодонецк, Бахмут, Курдюмовка», — коротко отметил артист.

Напомним, в этом году внимание приковано не только к профессиональной жизни Владимира Ращука, но и личной. Артист развелся с женой — актрисой Викторией Билан. Впоследствии бывшая избранница актера выдала скандальные подробности их разрыва: мужчина закрутил роман на стороне и ушел к любовнице. Недавно Владимир Ращук отреагировал на заявления экс-супруги о его изменах.

