Известный актер-военный во время съемок фильма рефлекторно выстрелил в артиста, игравшего оккупанта

Украинский актер, а ныне защитник Владимир Ращук сыграл одну из главных ролей в военной трагикомедии "Позывной "Тамада", которая выйдет 14 марта в 20:00 на канале 2+2".

В комментарии сайту ТСН.ua Ращук поделился ощущениями, когда с фронта возвращается на съемочную площадку. Отметим, что актер с первых дней полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт, вскоре стал командиром 7-й роты 3-го Батальона "Свобода", а ныне является офицером секции S-3.

"Психологически тяжело адаптироваться к съемочной площадке. В сериале есть сцена, когда у нас проходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемку, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься. Пожалуй, после нашей Победы еще больше буду любить актерство", — прокомментировал инцидент Ращук.

Владимир Ращук

Вместе с тем актер-военный признался, что иногда на съемках ему все же необычно, иногда даже болезненно, потому что, по словам Ращука, он встречает людей, которые "до сих пор остаются оторванными от реальности":

“Но в целом это очень необычно, иногда болезненно. Потому что иногда на проектах видишь тех, кто до сих пор оторван от реальности. По моему мнению, параллельно со своей профессией всем нужно овладевать военным делом", — высказал мнение актер-защитник.

Владимир Ращук на съемках фильма "Позывной "Тамада"

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua Владимир Ращук рассказал, как, находясь на самых адских направлениях, с фронта проходил кастинг в военную трагикомедию "Позывной "Тамада".

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