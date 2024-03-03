Известный актер-военный ВСУ ошеломил, что женился и впервые стал отцом

Пополнение в семье Гарика Бирчи случилось до начала полномасштабной войны.

Украинский актер, известный по юмористическому сериалу "Виталька" Гарик Бирча, ныне являющийся военным ВСУ, ошеломил признанием, что стал отцом.

Бирча, который, в качестве ведущего присоединился к проекту "Лига Смеха. Волонтерский десант 3", за кулисами съемок спецсезона шоу немного рассказал о личном. Обычно артист не афиширует эту сторону своей жизни, впрочем, на этот раз разговорился.

В частности, Бирча поделился, что в планах у него на короткий отпуск с фронта, кроме съемок "Лиги Смеха", он также хочет провести время с семьей:

"У меня есть маленькая дочь. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", — признался защитник в интервью программе "Ближче до зірок".

Гарик Бирча стал ведущим нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3"

Кроме того, внимательные журналисты заметили на безымянном пальце Гарика Бирчи обручальное кольцо, которое очень красноречиво намекает, что со статусом холостяка актер распрощался.

Гарик Бирча засветил обручальное кольцо

Напомним, что 8 марта в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" от Студии "Квартал 95". В шоу Гарик Бирча впервые попробует себя в роли ведущего рядом с Евгением Кошевым.

Гарик Бирча стал ведущим нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3"

Отметим, сейчас Гарик Бирча — главный сержант отдельного специального батальона "Berlingo". Впрочем, во время своего пятидневного отпуска с фронта он присоединился к съемкам шоу. Это впервые с апреля 2023 года, когда шоумен появился на публике и съемочной площадке.

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