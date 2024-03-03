Известный актер-военный ВСУ ошеломил, что женился и впервые стал отцом

Пополнение в семье Гарика Бирчи случилось до начала полномасштабной войны.
Украинский актер, известный по юмористическому сериалу "Виталька" Гарик Бирча, ныне являющийся военным ВСУ, ошеломил признанием, что стал отцом.
Бирча, который, в качестве ведущего присоединился к проекту "Лига Смеха. Волонтерский десант 3", за кулисами съемок спецсезона шоу немного рассказал о личном. Обычно артист не афиширует эту сторону своей жизни, впрочем, на этот раз разговорился.
В частности, Бирча поделился, что в планах у него на короткий отпуск с фронта, кроме съемок "Лиги Смеха", он также хочет провести время с семьей:
"У меня есть маленькая дочь. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", — признался защитник в интервью программе "Ближче до зірок".
Кроме того, внимательные журналисты заметили на безымянном пальце Гарика Бирчи обручальное кольцо, которое очень красноречиво намекает, что со статусом холостяка актер распрощался.
Напомним, что 8 марта в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" от Студии "Квартал 95". В шоу Гарик Бирча впервые попробует себя в роли ведущего рядом с Евгением Кошевым.
Отметим, сейчас Гарик Бирча — главный сержант отдельного специального батальона "Berlingo". Впрочем, во время своего пятидневного отпуска с фронта он присоединился к съемкам шоу. Это впервые с апреля 2023 года, когда шоумен появился на публике и съемочной площадке.
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