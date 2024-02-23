Известный актер – военный ВСУ стал ведущим нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3"

8 марта в 20:00 на телеканале ТЕТ Гарик Бирча впервые попробует себя в роли ведущего рядом с Евгением Кошевым.

Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в известном сериале "Виталька", который еще с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, присоединится как ведущий к "Лиге Смеха. Волонтерский десант 3".

Уже 8 марта в 20.00 на телеканале ТЕТ состоится премьера проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" от Студии "Квартал 95". Ведущим благотворительного сезона, кроме Евгения Кошевого, станет Гарик Бирча.

Отметим, ныне Гарик Бирча – главный сержант отдельного специального батальона "Berlingo". Впрочем, во время своего пятидневного отпуска с фронта он присоединился к съемкам шоу. Это впервые с апреля 2023 года, когда шоумен появился на публике и съемочной площадке.

Гарик Бирча – ведущий нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3"

"Для меня это новый опыт в "Лиге Смеха", но очень приятный. Стоять вместе с Женей Кошевым на одной сцене и быть ведущим именно "Волонтерского десанта" – это не только отвлекаться от дел в будние дни, но и помогать Вооруженным Силам Украины. Это очень важно. Ведь сейчас "Лига Смеха" – это не просто соревнование по юмору, но и проект с благотворительной миссией", – поделился актер.

Гарик Бирча – ведущий нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3"

Напомним, в проекте "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" команды будут соревноваться не за привычный кубок, а за право доставить FPV-дроны и машины военным на фронт. Кстати, уже также известно, кто из звездных тренеров будет оценивать юмор участников.

С 8 марта каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ поддерживайте себя шутками и объединяйтесь для помощи с новым сезоном спецпроекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3".

Читайте также: