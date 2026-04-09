Известный актер-воин бросил жену с шестимесячным сыном и ушел к другой после 11 лет брака
Владимир Ращук прокомментировал обвинения в измене и высказал свою позицию.
Актер и военный Владимир Ращук впервые открыто прокомментировал изменения в личной жизни после рождения сына.
О том, что в семье не все гладко, говорили уже давно. Впрочем, официального подтверждения не было. Теперь актер сам расставил точки над «і». Он признался, что больше не состоит в браке с актрисой Викторией Билан-Ращук и уже имеет новые отношения. По его словам, это решение стало результатом внутренних изменений и переосмысления жизни.
«Я не люблю выносить личную жизнь на всеобщее обозрение, но скрыть это в нашей профессии невозможно. Люди питаются сплетнями, когда не знают правды, то, пожалуй, должен сказать: да, мы не вместе. Мы разошлись. Произошли определенные переоценки в жизни: то ли я стал взрослее, то ли начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь… Не знаю, связано ли это с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное. Считаю, что это как итог наших отношений, самый главный показатель. А то, что люди А то, что люди расходятся, так бывает. Я хочу одного: чтобы все были счастливы — и Вика, и я. Мы этого заслуживаем», — заявил актер в интервью каналу «КиноUA».
Актер также подтвердил, что его сердце больше не свободно. Он подчеркнул, что не считает свои действия изменой, несмотря на волну критики. При этом подчеркнул: сын остается главным приоритетом в его жизни, и он регулярно проводит с ним время.
«Я полюбил. Кто-то говорит, что предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить. Все свободное время, минимум три раза в неделю, я еду. Вот вчера провел восемь часов с малым: мы гуляли, спали, играли, ходили на плавание. Для меня самое главное — сын. А отношения — так сложилось. Тут ничего не поделаешь, это жизнь», — поделился Владимир.
Тем временем Виктория Билан-Ращук отреагировала сдержанно, но эмоционально. Она намекнула, что ее версия событий может отличаться, и дала понять: долго молчала не случайно. В соцсетях актриса заявила, что готова рассказать свою правду.
Супруги вместе прошли немало — от совместных 11 лет в браке до рождения долгожданного сына. Мальчик появился на свет осенью прошлого года, причем актер присутствовал во время родов и не скрывал эмоций. Для него это первый ребенок. Несмотря на сложные обстоятельства и войну, пара долгое время шла к отцовству и открыто говорила о желании иметь общего ребенка.
