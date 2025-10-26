Известный актер-воин попал в жуткое ДТП и шокировал последствиями: "Четыре дня в реанимации"

Даниил Мирешкин / © instagram.com/mireshkin_daniil

Украинский актер и защитник Даниил Мирешкин рассказал о жутком инциденте на дороге, после которого чудом уцелел.

В фотоблоге звезда поделился, что попал в ДТП. Даниил признался, что еще летом во время вождения авто заснул и слетел с дороги, в результате чего получил многочисленные травмы. В результате защитнику пришлось проходить сразу несколько сложных этапов в течение нескольких месяцев — реанимация, лечение и реабилитация, которая ухудшалась на фоне появления осложнений.

«За время службы можно было забараниться много раз, но так глупо никогда… 3-го июля теперь мой второй день рождения. Я заснул за рулем и слетел с дороги. Как следствие — девять переломанных ребер, пневмоторекс, межпозвоночная грыжа *б*йшего размера и, как выяснилось позже, компрессионный перелом позвоночника. Четыре дня в реанимации — и через неделю я уже хожу. Думал, что легко отделался, ребра зажили быстро, но тут началось самое тяжелое — наслоения в местах переломов попередавливали нервные окончания, началась межреберная невралгия, осложнения по дыханию и ежедневное посещение массажиста-реабилитолога, который пытался снять все зажимы и поставить позвоночник на место. Так я и провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях и без физических упражнений…» — шокировал Даниил.

Пост Даниила Мирешкина / © instagram.com/mireshkin_daniil

Актер признался, что сейчас его состояние постепенно налаживается и он надеется как можно быстрее вернуться к работе. Между тем побратимы, по словам Мирешкина, с юмором реагируют на ситуацию и таким образом подбадривают его для скорейшего восстановления.

«Сейчас уже чувствую себя лучше и возвращаюсь к работе. Поэтому, если мы доживем и не случится новых трагических происшествий — через год я планирую быть в лучшей форме за жизнь».

