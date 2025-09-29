Известный актер-воин разнес Цымбалюка за актерскую игру "азовца" и послал его: "Должно быть стыдно"

Тарас Цымбалюк, Даниил Мирешкин / © instagram.com/mireshkin_daniil

Реклама

Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин резко отреагировал на появление актера Тараса Цымбалюка в военной форме.

Дело в том, что артист сейчас снимается в фильме, где играет роль воина "Азова". На кадры со съемок в Сети наткнулся и Даниил. Он откровенно признался, что это очень возмущает его. Военный в своем Instagram объяснил: его раздражает то, что Тарас на фоне ряда скандалов во время войны носит соответствующий шеврон, который настоящие бойцы получают, приложив чрезвычайные усилия.

"У меня "подгорает", когда люди, которые имеют мало отношения к украинской армии, помощи военным, одевают форму и играют украинских военных. Меня от этого тошнит. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на БКБП (базовый курс боевой подготовки — прим. ред.), чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых. И Тарас Цымбалюк со своими зашкварами с русской музыкой с подружкой Алхим..." — подчеркнул артист-военный.

Реклама

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/mireshkin_daniil

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/mireshkin_daniil

Соответствующую дискуссию Даниил начал после того, как Цымбалюк сделал репост его сбора для полка "Азов" у себя в фотоблоге. Воин вместо благодарности отметил, что для такого популярного актера просто репост — это очень мало. По его словам, его коллега в тылу на самом деле имеет гораздо больше возможностей для помощи армии, но не пользуется ими.

"Что меня вкурвило в этом репосте. Тарас, имея невероятно большую аудиторию, возможность влияния и креатива и помощи армии, не делает этого. Для галочки зарепостить сбор — это не та нагрузка, когда ты берешь на себя ответственность пригнать машину, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делать это просто для отвода глаз и продолжать жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии и гибнут на войне... У тебя хватает наглости надеть форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что уклонист. Должно быть стыдно", — отметил Мирешкин.

Сторис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

После увиденного военный дал совет Тарасу регулярно заниматься помощью украинским бойцам и делать это другим способом, чем просто репостить чужие посты. А пока же Даниил послал артиста и дал ему свою характеристику.

"Тарас стал для меня олицетворением медийного равнодушия: когда люди с медийным влиянием просто игнорируют войну. Да иди ты н*хр*н со своим репостом. Сделай что-то реально важное. Открой свой сбор, помоги конкретным военным, отчитайся об этом, а не просто прими участие в чьей-то инициативе, чтобы видели, что Тарас патриотически настроен", — добавил актер-воин.

Реклама

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua создала подборку звезд с неоднозначной позицией, которые попали в громкие скандалы во время войны.