Известный актер высказался о брате в России и какие предложения получал от оккупантов: "Они больные"

Украинский актер театра и кино Алексей Богданович шокировал признанием о брате и рабочих предложениях со стороны России.

Так, знаменитость впервые за длительное время рассказал, что имеет родственников в РФ. Как говорит актер, уже около 50 лет в соседнем враждебном государстве проживает его родной брат. Хотя у Алексея и нет претензий к родному человеку, однако он полностью оборвал с ним все общение.

"Мой родной старший брат уехал в Россию, когда он закончил Харьковский политех и имел направление. Тогда был СССР. Тогда же направляли не только в Украину, а по всем заводам, которые там были. И он уехал в Россию и живет там с 21 года. Какие я имею к нему претензии, он всю жизнь там. Это его вторая родина, он живет там 50 лет. Но мы с ним не общаемся по одной причине – он не простой работник, а занимает руководящую должность, начальник. Не военная сфера. Нет, он не звонил (после 24 февраля 2022 года – прим ред.). Для них это нормально, а почему он должен с врагами России общаться? Это не логика здоровых людей, они все больные", – признался Алексей в интервью Rostyslove Production.

Алексей Богданович / Фото: marieclaire.ua

Кроме того, Алексей Богданович вспомнил, как еще в 2014 году с ним связывались русские, чтобы он как актер зачитал ряд стихотворений в рамках пропаганды нарратива о "братских народах". В свою очередь, украинский артист без раздумий отказался играть на руку врагу и с тех пор оккупанты больше не предлагали ему сотрудничества.

"Думаете, меня после 2014 года мне не звонили из Москвы и не просили записать "какие-то русские стихи о единой нашой стране"? Конечно, предлагали. Ну такие стихи, такие тупорылые. "А что в этом плохого, мы же братья". Конечно, я отказывался и грубо их посылал. Потом прекратили звонить, отстали", - ошеломил актер.

Читайте также: