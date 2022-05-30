Известный актер-защитник рассказал о своей свадьбе во время войны: "На фоне новостей с "Азовстали"

Известный актер-защитник рассказал о своей свадьбе во время войны: "На фоне новостей с "Азовстали"

Известный украинский актер Максим Девизоров впервые рассказал о своей свадьбе во время войны.

Так, недавно знаменитость, служащий в настоящее время в Вооруженных силах Украины, женился на своей коллеге Светлане Гордиенко.

Интересно, что влюбленные не виделись с марта. Ради свадьбы Максима отпустили со службы в Донецкой области всего на сутки.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

В программе "Звездный путь" актер, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", поделился, как сделал предложение своей избраннице. Макс попросил Светлану стать его женой по видеосвязи, в последний день перед тем, как должен был уезжать в Донецкую область.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

"Мы долго думали, когда лучше нам сыграть свадьбу. Ведь хотелось, чтобы в этот день рядом были родители и друзья. Нашли компромисс, что сейчас мы распишемся, нам так будет спокойнее. Потому что на фоне всех новостей из "Азовстали"… Там наши защитники боролись за жизнь, за всю Украину, делали предложение своим девушкам, хотели узаконить свою жизнь и свою любовь.Мы тоже для себя решили, что именно сейчас – лучшее время. Мы расписались в Днепре. Меня отпустили на один день. Очень приятно, что для военных без очереди все это проводится" – поделился актер.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

На роспись пришли только собратья бойца. Родители пары не приехали в ЗАГС. Знаменитость поделился, что супруги отпразднуют свадьбу уже после победы Украины в войне с Россией.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Максим Девизоров рассказал и их историю любви. Так, пара начала встречаться полгода назад. А познакомились актеры на кастинге спектакля "Одиссей".

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

Напомним, КилимМэн из Kalush Orchestra продает на аукционе свидание с собой. Аукцион завершится 5 июня.

Героическая история супругов, жизнь которых оборвалась на "Азовстали"

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