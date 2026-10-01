Известный актёр рассказал, почему скрывает жену от публики и что пережила его семья во время войны

Алексей Гнатковский с женой / © vogue.ua

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Украинский актёр Алексей Гнатковский объяснил, почему почти не показывает свою жену Ольгу, и рассказал, как война отразилась на их отношениях.

Звезда фильма «Довбуш» редко дает поклонникам заглянуть в свою семейную жизнь. Супруги сознательно не афишируют свою личную жизнь. Для Гнатковского важно не рассказывать о жене без её согласия. Он также не хочет превращать близкие ему вещи в публичный контент. По словам актёра, такая позиция является общей для них обоих.

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«Это вполне нормальная ситуация с обеих сторон. У нас это моё личное и её личное, я не могу использовать её личное, манипулировать чем-то. Я вообще не хочу выставлять напоказ вещи, которые очень близки моему сердцу», — пояснил Гнатковский в интервью РБК-Украина.

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© скриншот с видео

Актёр подчеркивает: семья для него — не часть публичного образа, а отдельное пространство, которое он стремится сохранить только для самых близких. Поэтому появление жены в его соцсетях — скорее исключение, чем правило.

В то же время война привнесла в жизнь семьи немало перемен, хотя, по словам Гнатковского, на их отношениях это не отразилось так, как можно было бы предположить.

В первые дни полномасштабного вторжения супруги решили в первую очередь позаботиться о детях. Они отвезли их к родителям Ольги в деревню недалеко от Ивано-Франковска, а свой дом освободили для людей, которым нужно было укрытие. Впоследствии Гнатковский и его жена вместе присоединились к волонтерской деятельности и создали благотворительный фонд.

Алексей Гнатковский с сыновьями / © vogue.ua

Война затронула их семью и лично. Племянники актера воевали в Мариуполе, оказались на «Азовстали», а впоследствии попали в плен. Этот опыт стал для семьи тяжким испытанием, но в то же время ещё больше сплотил родных.

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«В нашей семье племянники воевали в Мариуполе, потом на „Азовстали“, а затем попали в плен — это тоже стало важным событием для семьи. Но всё это постоянно сближало нас, мы всё делали вместе», — отметил актёр.

© скриншот с видео

В настоящее время Алексей и Ольга продолжают работать вместе в благотворительной сфере. Актёр помогает собирать средства для нужд фонда благодаря своей театральной деятельности, а его жена занимается организационной частью.

«Она — директор этого фонда, принимает заявки, которые мы можем рассмотреть; теперь приходится заполнять бесконечные декларации, потому что начали ввозить автомобили, и теперь их нужно оформлять», — рассказал Гнатковский.

По словам артиста, за годы войны они фактически стали командой, движущейся в одном направлении. Для него особенно важно, что жена разделяет его ценности и взгляды. В то же время их брак не сводится только к совместной работе и волонтерству. Гнатковский отмечает, что в их отношениях остается место для разных сфер близости — от личной до духовной.

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«Очевидно, не в первую очередь. Это всё одновременно: и какие-то интимные вещи, и социальные, и духовные — всё вместе», — добавил актёр.

© скриншот с видео

Напомним, недавно Оля Цыбульская на фоне массированных атак ответила, уедет ли она из Киева вместе с 11-летним сыном.

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