Известный американский актер сделал вазэктомию и шокировал причиной

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", американский актер Брайан Остин Грин шокировал признанием, что сделал вазэктомию.

Об этом 50-летний актер рассказал в подкасте "Old-ish", пишет Page Six. По словам Остина Грина, он решился на эту операцию всего через восемь недель после рождения его пятого ребенка.

"Зейн родился, и я подумал: "Время прикрыть лавочку", – прокомментировал артист.

В свою очередь, невеста Брайана Остина Грина, 38-летняя австралийская танцовщица Шарна Берджесс с нескрываемой радостью подтвердила, что возлюбленный отважился на вазэктомию через восемь недель после появления их сына на свет.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / Фото: Associated Press

Вместе с тем Берджесс призналась, что их сын был не запланированным ребенком, поскольку танцовщица принимала противозачаточные таблетки, когда случайно забеременела.

В конце концов, чтобы избежать новых незапланированных беременностей, Грин решился на отчаянный шаг и сделал операцию, по которой теперь не сможет самостоятельно зачать потомков:

"Это был замечательный поступок Брайана, потому что противозачаточные средства всегда заставляли меня чувствовать себя сумасшедшей. Это был такой большой и красивый поступок, который он совершил, и он обеспечивает комфорт и отсутствие стресса в нашей сексуальной жизни", – объяснила свою радость Берджесс.

Брайан Остин Грин с пятым сыном / Фото: instagram.com/sharnaburgess

Танцовщица добавила, что если они с Остином Грином решат в будущем снова стать родителями, им, скорее всего, придется делать искусственное оплодотворение.

В то же время Брайан Остин Грин признался, что ни одного из своих пятерых сыновей он не планировал, впрочем, ни о чем не сожалеет:

"Я люблю своих детей и не был против ни одного из них, но я никогда не сталкивался с таким явлением, как смотреть на тест на беременность и надеяться, что он положительный и готовиться", – объяснил он.

Брайан Остин Грин с Меган Фокс и их сыновьями / Фото: instagram.com/meganfox

Отметим, что в пятый раз Брайан Остин Грин стал отцом в июне 2022 года. Невеста актера Шарна Берджесс родила ему сына. Также от предыдущих отношений у актера еще четыре сына. У Грина также есть сыновья – 11-летний Ной Шеннон, 9-летний Бодхи Рэнсом, 7-летний Джорни Ривер от его бывшей жены Меган Фокс, а также 21-летний сын Кассиус Лиджа от его бывшей девушки Ванессы Марсил.

Читайте также: