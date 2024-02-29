Известный американский актер скончался в возрасте 38 лет

Американский актер Бадди Дюресс, известный своими ролями в фильмах "Хорошее время", где он сыграл с Робертом Паттинсоном, и "Бог знает что " ушел из жизни в 38-летнем возрасте.

О смерти артиста рассказал его брат Кристофер Статис. Он поделился, что Дюррес умер от "остановки сердца из-за приема наркотиков" в ноябре 2023 года, пишет издание People.

Бадди Дюррес родился в мае 1985 года в Квинсе, Нью-Йорк. Его первая актерская роль была в фильме Бенни и Джоша Сафди в 2014 году "Бог знает что".

Бадди Дюррес / Фото: Associated Press

Ранее в одном из своих интервью Дюррес делился, что впервые встретил Джоша в 2013 году после его освобождения с острова Райкерс в Нью-Йорке по обвинению в наркотиках. В то время Дюрес находился в бегах после того, как отказался от программы стационарного лечения наркозависимых. Дюррес и Джош познакомились через общего друга. Так Дюррес получил роль в ленте "Бог знает что". Впоследствии Дюррес был пойман полицией. Его увезли обратно на остров Райкерс после того, как фильм закончили, и он оставался в тюрьме, когда премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале в 2014 году.

Как только его вновь освободили, создатели "Бог знает что" попросили Дюреса написать дневник о его пребывании в тюрьме, а затем адаптировали его истории в свой сценарий для "Хорошего времени". Через три года после "Бог знает что" Дюррес сыграл вместе с Робертом Паттинсоном в фильме "Хорошее время".

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