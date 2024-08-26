Известный американский музыкант с ужасными ожогами попал в больницу: "Буквально поджег себя"

Известный американский музыкант, участник группы Slipknot Сид Уилсон с серьезными ожогами попал в больницу.

Об этом артист сообщил в своем Instagram и показался на больничной койке. Он сообщил, что получил ожоги второй ступени. Сид Уилсон поделился, что чувствует себя лучше, однако в результате неприятного инцидента у него серьезно пострадала кожа лица и рук.

"Мне взорвалось в лицо. Со мной все в порядке. Со мной будет все в порядке, но я получил серьезные ожоги лица и рук. Я весь обожжен. Брови обожжены. Рот в пузырях. Руки в довольно плохом состоянии. Обе руки", — поделился артист. .

Сид Уилсон / Фото: instagram.com/sidthe3rd

Более многословной оказалась избранница музыканта. Жена Уилсона – Келли Осборн – раскрыла подробности неприятного инцидента. Она рассказала, что ее муж жег во дворе органический мусор. Однако это оказалось не лучшей идеей, ведь из-за испарений газов оно просто взорвалось, нанеся музыканту ожоги. По словам Осборн, сейчас ее муж чувствует себя лучше, а врачи уже отпустили его домой.

"Он буквально поджег себя и взорвал все", — подытожила Осборн.

Келли Осборн перевязывает руки Сиду Уилсону / Фото: instagram.com/sidthe3rd

Напомним, недавно 25-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов попал в больницу. Бруклин должен был обратиться за помощью к врачам из-за серьезной травмы.

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