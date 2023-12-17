Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известный американский певец расцеловал флаг Украины на своем концерте

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
313
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Известный американский певец расцеловал флаг Украины на своем концерте

Imagine Dragons / Фото: Associated Press

Также солист Imagine Dragons выкрикнул лозунги в поддержку Украины.

Солист известной американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс растрогал уважительным отношением к украинскому флагу и украинцам на своем недавнем концерте.

Так, во время выступления Рейнольдса рядом под сценой стояли его украинские поклонницы. Они принесли с собой украинский флаг. Когда исполнитель увидел поклонниц, он к ним подошел, чтобы они передали ему сине-желтый флаг.

Дэн Рейнольдс взял его в руки и прямо на сцене посреди выступления несколько раз поцеловал. Кроме того, он воскликнул лозунги в поддержку Украины: "Свобода" и "Остаемся с Украиной". После этого солист Imagine Dragons оставил автограф на флаге и передал его поклонницам.

Солист Imagine Dragons расцеловал флаг Украины во время своего концерта

Солист Imagine Dragons расцеловал флаг Украины во время своего концерта

Соответствующее видео появилось на странице в X (бывшем Twitter) пользователя WarSvitla.

Отметим, что с начала полномасштабной войны группа Imagine Dragons во главе с Дэн Рейнольдсом активно поддерживает Украину. В частности, коллектив является послом государственной благотворительной платформы в поддержку Украины United24. Также в мае этого года Imagine Dragons представил клип на песню Crushed, снятый в Украине. Его главным героем выступил 14-летний подросток из Новогригорьевки Николаевской области, которая находилась в оккупации. Дом парня полностью разрушили российские захватчики. Именно историю парня группа Imagine Dragons показала в клипе и помогла восстановить его дом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
313
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация