Известный американский певец расцеловал флаг Украины на своем концерте

Солист известной американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс растрогал уважительным отношением к украинскому флагу и украинцам на своем недавнем концерте.

Так, во время выступления Рейнольдса рядом под сценой стояли его украинские поклонницы. Они принесли с собой украинский флаг. Когда исполнитель увидел поклонниц, он к ним подошел, чтобы они передали ему сине-желтый флаг.

Дэн Рейнольдс взял его в руки и прямо на сцене посреди выступления несколько раз поцеловал. Кроме того, он воскликнул лозунги в поддержку Украины: "Свобода" и "Остаемся с Украиной". После этого солист Imagine Dragons оставил автограф на флаге и передал его поклонницам.

Солист Imagine Dragons расцеловал флаг Украины во время своего концерта

Соответствующее видео появилось на странице в X (бывшем Twitter) пользователя WarSvitla.

Отметим, что с начала полномасштабной войны группа Imagine Dragons во главе с Дэн Рейнольдсом активно поддерживает Украину. В частности, коллектив является послом государственной благотворительной платформы в поддержку Украины United24. Также в мае этого года Imagine Dragons представил клип на песню Crushed, снятый в Украине. Его главным героем выступил 14-летний подросток из Новогригорьевки Николаевской области, которая находилась в оккупации. Дом парня полностью разрушили российские захватчики. Именно историю парня группа Imagine Dragons показала в клипе и помогла восстановить его дом.

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