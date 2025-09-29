Известный американский певец поразвлекал оккупантов в РФ и цинично скопировал выступление путиниста Крида

Джейсон Деруло, Егор Крид

Популярный американский певец Джейсон Деруло удивил своей позицией во время вторжения РФ в Украину.

Так, исполнитель приезжал поразвлекать террористов в Москву и Санкт-Петербург. Свое шоу для убийц артист отыграл на огромных концертных площадках. Тем самым он стал одним из первых, кто после геноцида РФ украинцев приехал с шоу и наделал фото в центре городов. Снимки Деруло опубликовал в Instagram.

Джейсон Деруло

Концерты певца не обошлись без подхалимства к оккупантам. Джейсон начал свое выступление с ремикса песни "Матушка-земля". Более того, скандальный исполнитель еще больше опозорился пародией на танец и выступление Егора Крида. Так, Деруло под один из треков путиниста похоже повыгибался с танцовщицей и просто ошарашил в конце своим публичным обращением к нему с поздравлениями.

Более того, на этом знаменитость не остановился. Он просто со сцены заявил, что в России "чувствует себя, как дома". И поэтому пообещал оккупантам пересмотреть свое мировое турне, которое стартует в начале 2026 года, и добавить российские города.

Правда, после пения для террористов менеджмент артиста, очевидно, стремится все же отмыть запятнанную репутацию артиста. И теперь в фотоблоге Джейсона Деруло нет никаких упоминаний о российских концертах. Единственное, что осталось неизменным — неустанный хейт в комментариях под каждым постом. К слову, украинские звезды также послали певца за российским кораблем.

Какой п**дец выступать в Москве. Нет ничего, на что бы ты не согласился ради денег

Ты поддерживаешь войну и Россию! Разочарование!

Сторонник терроризма. Оставайся в Москве

Люди в Украине прошлой ночью не спали из-за масштабной атаки, погибло 12 человек. А как там концерт, понравился?

"Иди вслед за русским кораблем" — Денис Христов

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала об украинских звездах, которые попали в громкие скандалы с репутацией из-за неоднозначной позиции.