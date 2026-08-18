Известный американский рэпер, называвший себя "Путиным", собрался в РФ: пропагандисты в истерике

Канье Вест / © Associated Press

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Американский рэпер и продюсер Канье Вест планирует выступить в России.

Скандального артиста не остановила кровопролитная великая война, которую развязала Россия в Украине. Он цинично арендовал для своего шоу одну из крупнейших площадок Санкт-Петербурга и выступит в стране-террористке уже вскоре.

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Как сообщается на сайте тура одиозного рэпера, выступление запланировано на октябрь 2026 года. Команда Веста уже запустила продажу билетов и отдельную рекламную кампанию для российской аудитории в Сети.

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Впрочем, иронично, что даже российские чиновники и пропагандисты не спешат радоваться и уже устроили истерику из-за предстоящего приезда Веста. Посипаки Путина требуют от артиста четко продемонстрировать лояльность к Кремлю и поддержку так называемой «ЭсВеО», если тот хочет зарабатывать кровавые рубли.

Афиша о выступлении Канье Веста в РФ

Так, Екатерина Мизулина напомнила о его скандальных заявлениях и саркастически предположила, что артист может снова устроить провокацию и поинтересовалась, «не выступит ли тот в футболке со свастикой в Ленинграде».

В то же время депутат Госдумы Николай Новичков пригрозил добиваться отмены концертов, если рэпер не продемонстрирует «нравственную поддержку» России. А прокремлевский активист Виталий Бородин уже заявил, что будет обращаться в российский Минкульт с требованием запретить выступления. Среди причин он назвал антисемитские и пронацистские высказывания Веста и его недостаточную лояльность к российским властям.

Симпатии Канье Веста к РФ и его скандальные высказывания о Гитлере

Канье Вест неоднократно делал скандальные заявления о России и Владимире Путине. Еще в 2021 году рэпер называл себя «молодым Путиным» и сравнивал российского диктатора с собой.

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В 2025 году Вест уже пытался организовать концерт в Москве, однако выступление так и не состоялось. Среди причин называли позицию российских властей по отношению к артисту и его скандальную репутацию.

Канье Вест / © Associated Press

Одиозный рэпер неоднократно шокировал публику откровенной симпатией к Адольфу Гитлеру и нацистской идеологии. В частности, артист публично восхвалял Гитлера, заявляя, что видит в нем положительные черты. Поэтому против Веста поднимались международные скандалы, ограничивали ему въезд в определенные страны, а ряд крупных брендов разорвал с ним рекламные контракты.

В то же время рэпер впоследствии неоднократно извинялся за свое поведение. Теперь он снова планирует выступить в РФ и поразвлечь оккупантов, которые совершают ежедневный террор на украинских землях.

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