Известный американский рэпер прямо во время концерта потерял сознание и внезапно умер

Популярный американский рэпер Fatman Scoop, настоящее имя которого Айзек Фримен, умер.

Печальную новость подтвердила семья исполнителя на его странице в Instagram. Артиста не стало в возрасте 56 лет. Музыканту прямо во время концерта в городе Хамден, штат Коннектикут, внезапно стало плохо. На сцене Fatman Scoop потерял сознание, потому ему вызвали скорую помощь и срочно доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь рэпера, однако его сердце не выдержало, и в возрасте 56 лет он умер.

Fatman Scoop / Фото: instagram.com/fatmanscoop

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы делимся новостью о смерти Fatman Scoop. Мир потерял сияющую душу, маяк света на сцене и в жизни. Fatman Scoop был не просто исполнителем, он был отцом, братом, дядей и другом. Он был радостью в нашей жизни, постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества. Его музыка заставляла нас танцевать и воспринимать жизнь с позитивом. Мы будем очень скучать по щедрости, которую он проявлял ко всем, и никогда не забудем", - говорится в сообщении семьи музыканта.

Сообщение семьи Fatman Scoop / Фото: instagram.com/fatmanscoop

Что именно стало причиной внезапной смерти Fatman Scoop – неизвестно. Мировые издания обращались к семье за комментариями и разъяснениями, однако ответа пока не получили.

Отметим, Fatman Scoop – американский рэпер, который стал безумно популярным в 1990-х годах. Исполнитель в свое время оказал большое влияние на развитие хип-хоп культуры. Самые известные песни рэпера — Be Faithful, It's Like That, Lose Control и многие другие. Кстати, за трек Lose Control исполнитель получил две статуэтки "Грэмми" в категориях "Лучшая рэп-песня" и "Лучшее короткое музыкальное видео".

Напомним, недавно в семье американской певицы Мэрайи Кэри произошло горе. Исполнительница в один день потеряла маму и родную сестру.

Читайте также: