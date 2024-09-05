Известный американский рэпер снял скандальный клип в Киеве и нарвался на резкую критику от украинцев

Американский рэпер ASAP Rocky представил свой новый трек Tailor Swif и клип, который, как оказалось, снимали в Украине.

Съемки проходили в Киеве, правда, еще до начала полномасштабной войны, а именно в 2021 году, с украинскими актерами. Только сейчас рэпер запремьерил и песню, и клип. Однако видеоработа вызвала у украинцев шквал возмущения. В Сети не понравилась эстетика клипа, дескать, она демонстрирует культуру СССР или даже России, а с Украиной это не имеет ничего общего.

Вы видели этот трэш? Это он так представляет Киев? Или я что-нибудь не понял? Мне только одному показалось, что он что-то перепутал, когда выбирал цветовую гамму клипа?

Это новый клип ASAP Rocky в Украине? Я сначала подумала, что это Россия, потому что это чисто культура "совка".

Что мы можем сказать вам? Эстетика, шапки-ушанки, медведи и ракеты, летающие над домами... Неприятного просмотра.

В защиту рэпера стала актриса Ирина Демчук, которая в клипе сыграла эпизодическую роль. В комментарии для Oboz.Life артистка заверила, что ASAP Rocky не преследовал цель показать Украину то ли с лучшей, то ли с худшей стороны. Более того, видео вообще не касается нашей страны, за исключением того, что снималось в Киеве. По словам Демчук, работа над клипом проходила именно в Украине, ведь здесь были нужные для репера локации и пейзажи.

"Многим клип напоминает СССР или не с лучшей стороны показывает Украину. Я хочу сказать, что артист приехал в Украину показывать не Украину. Это было до полномасштабного вторжения. Артисты приезжали в Украину за площадками, видами, локациями. Это не было в контексте показать Украину в каком-то положительном или негативном проявлении", — объяснила Ирина Демчук.

Напомним, ранее ASAP Rocky уже возмущал украинцев своим поступком. В прошлом году рэпер сделал кулон в виде буквы Z из танков. К слову, именно такой символ рисовали оккупанты на своей технике во время вторжения в Украину.

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