Известный американский рэпер жестоко избил свою девушку: в Сети показали жуткое видео

Мировой рэпер-магнат Шон Комбс, более известный как Puff Daddy или Diddy, попал в масштабный скандал после обвинения его в изнасиловании и жестокости экс-девушкой Касандрой Вентурой.

Как известно, певица в конце 2023 года подала иск в суд, в котором назвала Diddy "домашним абъюзером, регулярно избивающим ее ногами, пользуясь статусом и влиятельностью". Теперь показания Касандры совпали с видеодоказательствами, обнародованными CNN. Так, на жутких кадрах из камер наблюдения видно, как рэпер в полотенце догоняет экс-избранницу в гостинице и жестоко ее бьет прямо в коридоре. А потом силой затягивает ее в номер.

Внимание! В видео присутствуют сцены насилия и избиения!

Впрочем, как сообщает официальная страница прокуратуры Лос-Анджелеса в Instagram, хоть они и "очень обеспокоены", однако сейчас ничего не могут сделать. Причина – жертва сообщила об инциденте, который произошел в 2016 году, только в конце 2023 года. В то время, когда в Калифорнии преступника наказывают только тогда, когда срок, когда произошел инцидент, составляет не более трех лет.

Интересно, что в иске Вентуры говорилось также о том, что это видео было в свое время выкуплено Шоном за 50 тыс. долларов. Скандальный ролик был найден в доме исполнителя только во время обысков полиции.

Diddy и Кассандра Вентура / Фото: Associated Press

В настоящее время адвокат Шона Комбса Бен Брафман решительно отрицает "эти обидные и возмутительные обвинения". А еще позже появилась информация об "урегулировании иска" с Кассандрой Вентурой, детали которого не разглашаются.

"Решение урегулировать иск, который был подан в 2023 году, никоим образом не является признанием противоправных действий. Такое решение Комбса никоим образом не свидетельствует о том, что он категорически отказывается от претензий. Наоблорот он рад, что они достигли взаимного урегулирования, и желает госпоже Вентуре всего лучшего", - заявил адвокат Diddy.

Напомним, недавно в Сети появились фото с окровавленным лицом Камалии. Певица уже прокомментировала слухи о насилии.

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