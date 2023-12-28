Известный американский режиссер признался, что у него есть украинские корни

Известный американский режиссер Майкл Манн, работавший над фильмами "Последний из могикан", "Феррари", "Схватка" и другими, признался, что у него есть украинские корни.

Как выяснилось, родные знаменитости жили в городе Овруч, Житомирская область. Однако в первой половине 20 века они эмигрировали в США и Аргентину. По словам Манна, он об этом даже не догадывался, пока ему не рассказал бразильский режиссер с украинскими корнями Гектор Бабенко.

Майкл Манн / Фото: Associated Press

"У меня действительно есть кое-что, что тесно связывает меня с Украиной. Вся моя семья походит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул Украину и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко. Я не знал о это пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю", — признался Майкл в интервью The Village.

Американский режиссер признался, что очень сильно переживает за судьбу Украины в войне с Россией и следит за новостями.

"Я слежу за борьбой, которую сейчас ведет Украина. Берегите себя, удачи вам. Кстати, недавно я посмотрел документальный фильм Шона Пенна "Суперсила", это чрезвычайная лента", — поделился режиссер.

Майкл Манн / Фото: Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о мировых звездах, у которых есть украинские корни. У многих знаменитостей предки были выходцами из городов Украины.

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