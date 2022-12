Известный американский ведущий и актер Стивен Босс покончил с собой

Знаменитый американский актер, хореограф, ведущий шоу Ellen Эллен Дедженерес Стивен "Твич" Босс совершил самоубийство.

Артисту было 40 лет. Как передает издание TMZ, супруга Босса Эллисон Хокер во вторник обратилась в полицию Лос-Анджелеса с заявлением о том, что ее муж покинул дом без своего автомобиля, что на него очень не похоже.

Впоследствии тело Стивена Босса нашли в номере одного из лос-анджелесских отелей с огнестрельным ранением. По предварительным данным, артист покончил с собой.

Коллега Стивена Эллен Дедженерес выразила соболезнование семье знаменитости:

"У меня разбито сердце. Твич был чистой любовью и светом. Он был моей семьей, и я любила его всем сердцем. Я буду скучать по нему. Пожалуйста, передайте свою любовь и поддержку Эллисон и ее прекрасным детям – Уэсли, Меддоксу и Зайе", — написала Дедженерес.

Стивен Босс и Эллен Дедженерес / Фото: instagram.com/theellenshow

Стивен был диджеем на шоу Эллен с 2014 года и оставался с ней до окончания шоу в мае 2022 года. В 2020 он стал исполнительным продюсером шоу. Настоящую популярность Босс завоевал в 2008 году, когда занял второе место на танцевальном шоу "So You Think Can Dance".

Также "Твич" сыграл в нескольких популярных фильмах. В частности, в картинах "Шаг вперед", а также "Супер Майк XXL".

