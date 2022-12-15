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Известный американский ведущий и актер Стивен Босс покончил с собой

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1548
Время на прочтение
2 мин
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Известный американский ведущий и актер Стивен Босс покончил с собой

Стивен Босс / Фото: Associated Press

Знаменитости было 40 лет.

Знаменитый американский актер, хореограф, ведущий шоу Ellen Эллен Дедженерес Стивен "Твич" Босс совершил самоубийство.

Артисту было 40 лет. Как передает издание TMZ, супруга Босса Эллисон Хокер во вторник обратилась в полицию Лос-Анджелеса с заявлением о том, что ее муж покинул дом без своего автомобиля, что на него очень не похоже.

Впоследствии тело Стивена Босса нашли в номере одного из лос-анджелесских отелей с огнестрельным ранением. По предварительным данным, артист покончил с собой.

Коллега Стивена Эллен Дедженерес выразила соболезнование семье знаменитости:

"У меня разбито сердце. Твич был чистой любовью и светом. Он был моей семьей, и я любила его всем сердцем. Я буду скучать по нему. Пожалуйста, передайте свою любовь и поддержку Эллисон и ее прекрасным детям – Уэсли, Меддоксу и Зайе", — написала Дедженерес.

Стивен Босс и Эллен Дедженерес / © instagram.com/theellenshow
Стивен Босс и Эллен Дедженерес / Фото: instagram.com/theellenshow

Стивен был диджеем на шоу Эллен с 2014 года и оставался с ней до окончания шоу в мае 2022 года. В 2020 он стал исполнительным продюсером шоу. Настоящую популярность Босс завоевал в 2008 году, когда занял второе место на танцевальном шоу "So You Think Can Dance".

Также "Твич" сыграл в нескольких популярных фильмах. В частности, в картинах "Шаг вперед", а также "Супер Майк XXL".

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Дата публикации
Просмотры
1548
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