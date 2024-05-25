Известный автор песен шокировал, как прекратил получать выплаты за свои хиты

Юрий Рыбчинский назвал причину отсутствия у него зарплаты.
Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский, славящийся сотрудничеством со многими звездами, рассказал о своих доходах.
Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поэт признается, что его источником прибыли являются роялти из песен, которые он пишет по заказу. Впрочем, Юрий Евгеньевич убеждает, что из-за неналаженной работы авторского права он не получает должной оплаты труда. Тем временем заказчики песен свободно исполняют хиты, автором которых он является.
"За два года, когда все мои исполнители работают и у них колоссальное количество моих песен, я ничего не получаю. Это удивительно! Зарплату не государство платит. Это организация, которая работает на проценты от наших гонораров, роялти. То есть мои роялти они забирают и делают себе зарплаты, а я ничего не получаю. Если я был одним из самых богатых авторов на территории СССР и мог каждые два месяца покупать себе машину, то что сейчас я могу? Я обманутый человек", - отметил Юрий Рыбчинский.
Напомним, недавно Юрий Рыбчинский объяснил, кого считает виновным в смерти Кузьмы Скрябина.
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