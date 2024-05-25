Известный автор песен шокировал, как прекратил получать выплаты за свои хиты

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский, славящийся сотрудничеством со многими звездами, рассказал о своих доходах.

Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поэт признается, что его источником прибыли являются роялти из песен, которые он пишет по заказу. Впрочем, Юрий Евгеньевич убеждает, что из-за неналаженной работы авторского права он не получает должной оплаты труда. Тем временем заказчики песен свободно исполняют хиты, автором которых он является.

Юрий Рыбчинский

"За два года, когда все мои исполнители работают и у них колоссальное количество моих песен, я ничего не получаю. Это удивительно! Зарплату не государство платит. Это организация, которая работает на проценты от наших гонораров, роялти. То есть мои роялти они забирают и делают себе зарплаты, а я ничего не получаю. Если я был одним из самых богатых авторов на территории СССР и мог каждые два месяца покупать себе машину, то что сейчас я могу? Я обманутый человек", - отметил Юрий Рыбчинский.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский объяснил, кого считает виновным в смерти Кузьмы Скрябина.

Читайте также: