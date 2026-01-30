Известный блогер Беспалов исчез: менеджер сплетника вышла на связь и сделала заявление

Богдан Беспалов

Реклама

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов больше недели не появляется в публичном пространстве и исчез со связи.

Это вызвало немало слухов в Сети. Аудитория активно обсуждает возможные причины исчезновения — от мобилизации до сознательного решения временно исчезнуть из информационного поля для большей огласки деятельности. И пока обеспокоеные фаны ждут официального ответа от Богдана в ситуацию уже вмешалась администратор соцсетей сплетника Вероника.

Менеджер заверила, что 34-летний Богдан Беспалов жив и его уже нашли. Впрочем, где именно он находится и при каких обстоятельствах произошло исчезновение, представитель блогера решила не разглашать.

Реклама

Пост менеджера Богдана Беспалова

Отметим, что Беспалов перестал выходить на связь с 24 января. Активность на его YouTube-канале и в соцсетях полностью прекратилась. Перед исчезновением блогер опубликовал короткое и тревожное аудиосообщение в Telegram, в котором сообщил, что его «не взломали», однако выпуски временно не будут выходить.

Исчезновение Беспалова подогрело интерес еще и из-за его репутации. Блогер неоднократно становился фигурантом скандалов — его критиковали за жесткие высказывания, манипуляции в сплетнях и конфликты с украинскими артистами.