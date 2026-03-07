Известный блогер Беспалов после таинственного исчезновения вышел на связь: "Человек хотел, чтобы ты исчез"

Богдан Беспалов

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов после таинственного исчезновения впервые вышел на связь.

Звезда Сети сделал обращение к своим подписчикам. Блогер признался, что не может пока раскрывать много деталей. Однако он пообещал, как только появится такая возможность, то объяснит, что произошло. Также Богдан Беспалов признался, что сейчас нет доступа к соцсетям, поэтому ведением его блога занимаются админы. По словам блогера, его жизнь сейчас кардинально изменилась.

"Никогда не думал, что за один дом может так кардинально измениться жизнь, и все, что для тебя было комфортным, что тебя делало счастливым, приносило улыбку, деньги, эмоции - все это теряет любые смыслы. Ты попадаешь туда, где базовые вещи для жизни человека, это уже является большой радостью", - прокомментировал блогер.

Богдан Беспалов

Также Богдан Беспалов высказался о сплетнях вокруг его исчезновения. Он заверил, что за границу не выезжал и находится сейчас в Украине. Кроме того, блогер опроверг все слухи, что якобы находится под следствием в СИЗО. По словам Беспалова, эти сплетни не соответствуют действительности.

"Много спекуляций, обсуждений, разных мнений появилось вокруг. Я понимаю, что от этой "загадочности" возникает еще больше вопросов. Я вас прошу дождаться, я обязательно вернусь. Сейчас такой период, когда надо немного подождать, к сожалению, не все от меня зависит. Сразу хочу отбросить все спекуляции - я не в СИЗО, не под следствием, не выезжал из Украины. У меня ограничен доступ к внешнему миру и к телефону", - отметил блогер.

Кроме того, Беспалов намекнул, что за его исчезновением стоит "конкретный человек", который "пытается отрезать его от деятельности" и "сделать так, чтобы он исчез навсегда". Однако, по словам блогера, ему этого не удастся.

Богдан Беспалов

"Когда конкретный человек, который пытается тебя отрезать от твоей деятельности, хотел сделать так, чтобы ты исчез навсегда, просто исчез, а сделал только к лучшему, потому что ты переосмысливаешь все, перезагружаешься и понимаешь, в каком направлении развиваться, что делать и как улучшать себя и свои знания", - подытожил блогер.

Отметим, Богдан Беспалов таинственно исчез 24 января. Точно неизвестно, что именно произошло. Вокруг исчезновения блогера бушует немало сплетен. Масла в огонь добавляет и деятельность Беспалова, который освещает сплетни, порой жесткие и довольно манипулятивные, вокруг жизни украинских звезд. За это блогер неоднократно попадал в скандалы.