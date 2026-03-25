Известный блогер Богдан Беспалов после загадочных заявлений и исчезновения вышел на связь: что с ним произошло

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов после длительного отсутствия в Сети расставил все точки над «і».

Знаменитость впервые за долгое время появился на связи и подтвердил слухи о мобилизации. В своем Telegram-канале блогер опубликовал фото в военной форме, чем фактически развеял все домыслы вокруг своего исчезновения. Впрочем, подробностей службы Беспалов пока не раскрывает, но, вероятно, проходит базовую общевойсковую подготовку.

«Служу Украинскому народу», — лаконично подписал кадр блогер.

Богдан Беспалов

После этого в комментариях подписчики сразу отреагировали на новость и засыпали его словами поддержки. Поклонники пожелали ему выдержки, сил и безопасности, а также признались, что ждут его возвращения к публичной деятельности.

Обнимаю тебя, солнышко. Мы скучаем без твоих эфиров, ждем

Не знаю конечно при каких обстоятельствах произошла мобилизация, но теоретически Богдана могли мобилизовать в любой момент. Поэтому, держись Богдан, береги себя! Твое сообщество тебя ждет

Богдан, держитесь и будьте осторожны

К слову, за время исчезновения Богдана Беспалова в Сети ходило немало слухов. Распространялись версии о его якобы побеге за границу или пребывании в СИЗО. Но со временем сам сплетник опроверг слухи и теперь официально заявил о своей службе в ВСУ. Интересно, что блогер неоднократно намекал на «конкретного человека», который якобы «хотел сделать так, чтобы он исчез навсегда».

