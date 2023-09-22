Известный блогер Богдан Шелудяк ответил, пойдет ли воевать на фронт: "Ты не можешь быть пацифистом"

Известный блогер и телеведущий Богдан Шелудяк (Буше) ответил, почему не пошел служить на фронт.

Новый напарник ведущей Леси Никитюк по шоу "Кто Сверху?" время от времени получает в своем блоге вопросы о службе в армии. В ответ на этот вопрос в "Розмові" Богдан признался, что он – пацифист. Однако если придет повестка, он готов пойти воевать с врагом.

"Во-первых, мне такого почти не пишут. Во-вторых, что я могу на это ответить? Я на это могу сказать, что мне не будет стыдно после нашей победы за то, что я делал и за то, чего не делал, по мнению какого-то человека.Мне не придется краснеть.Если придет повестка, пожалуй, что придется.Хотя я в этом плане максимальный пацифист.Но по отношению к людям, которые пришли тебя убивать, ты не можешь быть пацифистом.Если так случится, то я буду действовать так, как нужно действовать", – сказал блогер.

Богдан Шелудяк / Фото: instagram.com/bushe8

Среди друзей и знакомых Богдана уже многие, кто встал на защиту страны и, к сожалению, погиб. Так, в начале полномасштабной войны Буше потерял второе детство.

"Многие друзья и знакомые служат, и некоторых уже нет в живых. В марте 2022 года не стало моего друга детства, моего соседа. Он был военным и сразу, когда началось полномасштабное вторжение, он пошел воевать. И в течение 22-го года еще несколько людей... Сложно описать словами свое внутреннее состояние.Ты чувствуешь просто опустошение, вспоминаешь моменты и появляется тоска по человеку, даже если вы в последние годы не общались.Ибо этот человек играл определенную роль в твоей жизни.И ты понимаешь, что ты его уже никогда не увидишь и не услышишь", — поделился Богдан.

Напомним, что недавно мобилизованный певец Виталий Козловский показался на фоне сгоревшей техники в Киевской области.

Читайте также: