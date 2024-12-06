Известный блогер Лебига разошелся с девушкой после двух лет отношений и впервые показал ее

Украинский блогер Миша Лебига рассказал о кардинальных переменах в личной жизни.

Так, в своем фотоблоге звезда Сети признался, что разошелся с девушкой, имя которой он не назвал. Пара была вместе в течение двух лет. Также блогер впервые показал их общую фотографию, где бывшая избранница нежно целует его.

"Я не очень с вами делюсь личным, но, кажется, это нужно рассказать. Я разошелся со своей девушкой. Два года это все продолжалось. Девять месяцев серьезных отношений и девять месяцев жили вместе. Но, к сожалению, такое случается, что люди расходятся. Сели по-взрослому проговорили и решили, что будет так лучше", — заявил популярный блогер.

Миша Лебига / Фото: instagram.com/misha_lebiga

По словам Лебиги, для него бывшая была самой красивой девушкой, которую он знал. И добавил, что они разошлись на положительной ноте и сохранили дружбу. Больше подробностей о личной жизни знаменитость не стал рассказывать, как и не назвал причину разрыва.

"Все на дружеском осталось, все кайфово. Мне так необычно. Это 100% одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни и с которой был в отношениях. Это очень замечательный человечек и кому-то очень повезет встретить его. Сейчас мне не очень, но все, что не делается, все к лучшему", — объяснил Миша.

Напомним, недавно блогер Миша Лебига и певица Надя Дорофеева покорили около 10 тыс. фанатов своим общим хитом в киевском Дворце спорта. Ранее редакция сайта ТСН.ua побывала на шоу и рассказала самые интересные подробности.

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